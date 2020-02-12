В Нацсовете похвастались перевыполнением «мовных» радиоквот и призвали стучать

12.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

2019 год показал быстрые темпы активного роста украинизации радиоэфира на Левобережной Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, беглый крымский майдановец Сергей Костинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западная Украина сохраняет абсолютное лидерство по критерию распространения украинского языка и песни в местном и региональном радиоэфире. Но одновременно Центр, Восток и Юг каждый год демонстрируют высокие показатели увеличения охвата украиноязычного вещания. Радиоэфир Левобережной Украины быстрыми темпами растёт, происходит активная украинизация эфира.

Я подчеркну: закон требует достаточно либеральный процент – 60% украинского языка в передачах и 35% песен на украинском языке. Именно местные вещатели сами инициируют увеличение и перевыполнение этих квот. У государства нет влияния вынудить их давать больше песен или украиноязычных передач.

Для нас самое ценное то, что эти вещатели сами инициируют увеличение объёма украинского языка и украиноязычных песен. Чрезвычайно высокие показатели в Донецкой и Луганской областях – 90 и 82% соответственно. И главный вывод: украинский язык закрепил свой доминирующий статус в украинском радиоэфире во всех областях без исключения», – сказал Костинский.

«Мы в любом случае видим эфиры всех радиостанций, и мы обращаем внимание на все жалобы от наших граждан, наших слушателей, которые фиксируют и им кажется, что тут есть нарушение, мы всегда проверяем. Поэтому, если вам кажется, что нарушаются ваши права в эфире радиостанции, официально обращайтесь в Нацсовет.

Также мы реагируем на записи в социальных сетях, хоть это и не является формально официальной коммуникацией, но для нас настолько важно, чтобы квоты работали в условиях, когда бывает, что закон есть, но он выполняется частично, для нас важно, чтобы наши профильные законы выполнялись все», – призвал представитель Нацсовета.