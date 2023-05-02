В надежде на взятки врачи рвутся работать даже бесплатно в комиссии при военкоматах

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Вернувшиеся из зоны боевых действий искалеченные ВСУшники вынуждены неделями стоять в очередях на военные комиссии и, либо платить взятки, либо терпеть беззаконие от медицинских и прочих чиновников.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, учитывая количество раненых, наши уважаемые герои вынуждены днями стоять в этих унизительных очередях, даже те, кто имеет ампутированные конечности, для того чтобы получить справку соответствующую относительно инвалидности, относительно увечья, контузии и ранения», – сказала Гончаренко.

Она подчеркнула, что в госпиталях не хватает персонала, потому что все врачи идут брать взятки в военных комиссиях.

«У нас в военных госпиталях сегодня нет комплектации военных врачей, в то время, когда во ВЛК у нас очереди стоят врачей бесплатно там работать. И мы понимаем почему. Потому что, к сожалению, в этих комиссиях есть не только волонтерство, но и коррупционная составляющая», – сказала Геращенко.

Свою очередь, депутат Алексей Гончаренко рассказал, что депутатам ежедневно поступают сотни жалоб на работу военных комиссий, которые непригодных по состоянию здоровья гонят на фронт, отслуживших не демобилизуют, а раненных лишают положенных выплат.

«Мы говорим – «героям слава, слава, слава», а на самом деле все наше уважение к военным, подойдите к любой ВЛК и посмотрите: стоят люди, кто-то без ноги, кто – то без глаза, раненые, стоят в очередях – это просто какое-то издевательство над людьми. Им говорят сделать копию, пойти куда-нибудь через дорогу, сделать ксерокс. Он идет с этой ногой, с этой рукой, раненый человек. Сотни обращений в день и очень много вопросов и жалоб на работу военно-врачебных комиссий. Человеку непригодному говорят – ограниченно годен. А отдельная история, когда признают непригодным, человека выводят за штат и дальше человек получает месяцами только за звание, только ему дают 700 гривен платят или 800 гривен, больше ничего. Из армии не отпускают, не демобилизуют, но при этом ничего не платят – просто катастрофа. Это вопрос о неуважении к нашим военным», – сказал Гончаренко.