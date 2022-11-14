В «Нафтогазе» недовольны Арестовичем

Новости Украины

На Украине остается тяжелой ситуация в энергетике, по объектам которой ранее Россия нанесла ряд серьезных ударов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила экс-заместитель министра иностранных дел, советница главы правления НАК «Нафтогаз» Лана Зеркаль, отвечая на вопрос, в каком состоянии сейчас украинская энергоинфраструктура.

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«Она тяжелая. И действительно, люди работают денно и нощно для того, чтобы восстановить всю систему, для того, чтобы заживить Киев, потому что Киев и восток наиболее пострадали от обстрелов, которые происходили в течение последнего месяца. И очень важно обеспечить именно Киев и центральные регионы, включая Харьков, соответствующим количеством энергообеспечения», – сказала Зеркаль в интервью, опубликованном киевским журналом «Новое время».

По ее словам, над восстановлением работают государственные и частные компании, «которые устанавливают все эти лимиты, от которых мы все страдаем».

«И переключают линии, ремонтируют линии и все это происходит в очень тяжелых условиях. И, конечно, они очень ограничены в возможностях использования оборудования, поскольку в течение последнего месяца они весь свой склад использовали», – отметила чиновница.

Она признает в энергетике Украина имеет «очень много уязвимых мест».

«И наше спокойствие зависит от того, как быстро все починят, но и от того, что прилетит следующее. И мы здесь не можем с вами предвидеть в этом случае ничего. Потому что уважаемый господин Арестович уже сказал в эфире Латыниной, где, по его мнению, будет следующий прилет. Я не берусь предвидеть такие случаи, и вообще призываю этого не делать, поскольку мы действительно уязвимы. И несмотря на то, что наша система очень мощная, и она устойчивая, она сильно пострадала от обстрелов. И мы должны это осознавать, и действительно в таких городах как Киев от местной власти очень многое зависит, как мы будем проходить следующие возможные обстрелы и проблемы, связанные с этими обстрелами. И здесь нужно сплачиваться, пытаться решить проблемы, которые могут возникать, а не создавать панику и не пугать людей», – считает Зеркаль.