В «Нафтогазе» обнаружили, что не знают, как жить без российского газа

25.04.2019, Киев, Игорь Петров

У НАК «Нафтогаз Украины» нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.

Об этом в эфире канала skrypin.ua заявил исполнительный директор НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно скажу: нет, не существует [технической модели работы ГТС без российского газа]. Мы обратились к нашим европейским коллегам, к Европейской комиссии, что мы должны такую модель срочно сделать. Мы не можем делать такую модель в вакууме, нам надо моделировать какие будут поступления газа из той же Словакии. Есть предварительное решение, что после трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы все-таки это сделаем. Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», – признал Витренко.