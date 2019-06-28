В Нафтогазе похвастались непристойно высокой зарплатой Коболева

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в 2018 году заработал 286,5 миллиона гривен, передает корреспондент ПолитНавигатор.

Об этом говорится в отчете Группы Нафтогаз за 2018 год.

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“Андрей Коболев – 286,5 (млн грн)”, – говорится в данных о вознаграждений членов правления с учетом единого социального взноса.

Как указано, оно включает в себя премию за победу в Стокгольмском арбитраже, которая составляла 261 млн грн.

В “Нафтогазе” также указали, что в течение 2018-го и 2017 годов управленческий персонал состоял из шести членов правления и девяти директоров.

“Компенсация управленческому персоналу, входящей в состав прочих операционных расходов, включала заработную плату и дополнительные текущие премии и составила 717 млн грн (в 2017 году – 214 млн грн)”, – добавили в “Нафтогазе”.

Ранее Коболев сделал заявление о многомиллионной премии за победу в Стокгольме, которую он перевел своей матери, живущей в США.