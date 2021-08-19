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19.08.2021 14:44 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Политика, Россия
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В Нахимовском училище резко критикуют Лукашенко за непризнание Крыма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил свои обязательства по договору о Союзном государстве, отказавшись признать...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нарушил свои обязательства по договору о Союзном государстве, отказавшись признать Крым российским.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил завкафедрой гуманитарных дисциплин ЧВВМУ им. Нахимова Александр Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рябцева, Россия же свои обязательства выполнила, фактически обеспечив Лукашенко сохранность власти во время прошлогодних протестов.

«Российская Федерация находится с Белоруссией в договоре о Союзном государстве. То есть, он был обязан признать. Это уже не вопрос признания Крыма как отдельного государства, это территориальная целостность Роcсийской Федерации…

Высказывания Лукашенко – это просто не юридически, а фактически денонсация Союзного договора. Мы выполнили свои обязательства, когда Александр Григорьевич фактически с автоматом бегал по Минску. Россия выполнила. Давайте прямо говорить об этом – ведь, Россия спасла режим Лукашенко», – заявил Рябцев.



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