В НАН Украины надеются, что мигранты-азиаты спасут страну от полного вымирания

03.12.2021  11:24 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Демография, Дзен, Общество, Политика, Украина
Новости Украины

Украинское обществе стареет очень высокими темпами, а население старны стремительно сокращается.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», заявил заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун.

Украинское обществе стареет очень высокими темпами, а население старны стремительно сокращается. Об этом, передает...

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«Украинское общество стремительно стареет, потому что у нас выше, чем в Европе, смертность и более низкая рождаемость. И за счет уменьшения количества рождений растет доля пожилых людей», – сказал демограф, слова которого приводятся на сайте НАН Украины.

Он сообщил, что большинство опрошенных украинцев утверждают, что не могут позволить себе иметь двух и более детей из-за экономических причин – низкой заработной платы, отсутствию собственного жилья и неразвитой социальной инфраструктуры.

«По нашим прогнозам, к концу ХХІ века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим пути остановки этого процесса. Он присущ большинству стран Европы, решающих проблему за счет мигрантов. Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, может быть, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы это сделать за счет природного фактора», – резюмировал Гладун.

Как сообщал «ПолитНавигатор», руководитель Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова полагает, что вымирающую Украину заселят выходцы из Средней Азии.

Также она признала, что Украина исчерпала потенциал демографического роста.



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