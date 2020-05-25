В НАН Украины признали, что страна переходит опасную черту

25.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина опустилась до критической точки наличия ученых – она на последнем месте по этому потенциалу в Европе.

Об этом в эфире телеканала КРТ заявил академик НАН Украины Владимир Семиноженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам учёного, за годы независимости в стране не появилось ни одного высокотехнологического производства или научно-исследовательского центра.

«У нас не было ни одного конкурентного производства, которое создавалось за счет инвестиций с сопровождающими высокотехнологическими предприятиями, чтобы такие рождались. У нас никто не строил никакого научно-исследовательского института извне, да и сами мы не строили новых.

У нас до критического уровня упало количество ученых. Есть еще понятие «критическое количество ученых», чтобы это была сама подсистема наша национальная, чтобы она сама себя воспроизводила. Должны быть и научные школы, и какое-то количество учеников, количество людей, которые занимаются определенными видами научного творчества, технологиями, которые потом способны сопровождать технологии на собственных предприятиях.

На самом деле мы уже опасную черту эту переходим. В Европе мы страна с самым меньшим количеством исследователей на одну тысячу работающих. Вот до чего дошло. В маленьких странах даже уже в разы больше ученых, работающих у нас», – заявил Семиноженко.