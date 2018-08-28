В «Народном фронте» пойдут на союз с Тимошенко ради сохранения власти

28.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинская парламентская фракция «Народный фронт» готова в случае необходимости изменить своим идеологическим принципам и договариваться с Юлией Тимошенко, если её высокие рейтинги позволят партии удержаться на плаву.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, нардеп от «Народного фронта» Виктория Сюмар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «Народном фронте» есть люди, которые когда-то были частью партии Тимошенко. Очевидно, что между собой они как-то разговаривают. Я точно не разговариваю, но для меня не принципиально оставаться в политике, я свою работу как-то выполнила и для меня важно, чтобы не было разворота назад. Но то, что люди, для которых политика является всем и нигде больше они себя не представляют, будут делать все для выживания – это один из законов политики. Конечно, будут договоренности с теми, кто на тот момент будет носителем рейтинга», – уверена Сюмар.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что победа на предстоящих в марте следующего года президентских выборах Юлии Тимошенко может привести к формированию условно пророссийской коалиции.