В нарушение перемирия: украинский снайпер ранил защитника ЛНР

В нарушение перемирия: украинский снайпер ранил защитника ЛНРНовости Украины
Несмотря на договорённости о прекращении огня, украинские снайперы продолжают стрелять по защитникам Донбасса.
Об этом говорится в экстренном сообщении НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Командование ООС продолжает открыто совершать провокации, направленные на дестабилизацию обстановки вблизи линии соприкосновения.
Так, нарушив второй пункт дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, боевики 59 бригады ВСУ с позиций вблизи населённого пункта Луганское по приказу военного преступника Шаповалова обстреляли из стрелкового оружия район населённого пункта Нижнее Лозовое.
В результате снайперского огня при перемещении на наблюдательном пункте ранение получил военнослужащий Народной милиции. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое», – говорится в сообщении.
«Данный факт в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной Республики в провокациях.
Мы в очередной раз призываем международные организации вмешаться в происходящее и прекратить это кровопролитие, оказав давление на украинские вооружённые формирования», – добавили в ведомстве.
Спасибо!
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