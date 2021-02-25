В нарушение перемирия: украинский снайпер ранил защитника ЛНР

25.02.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Несмотря на договорённости о прекращении огня, украинские снайперы продолжают стрелять по защитникам Донбасса.

Об этом говорится в экстренном сообщении НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Командование ООС продолжает открыто совершать провокации, направленные на дестабилизацию обстановки вблизи линии соприкосновения.

Так, нарушив второй пункт дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, боевики 59 бригады ВСУ с позиций вблизи населённого пункта Луганское по приказу военного преступника Шаповалова обстреляли из стрелкового оружия район населённого пункта Нижнее Лозовое.

В результате снайперского огня при перемещении на наблюдательном пункте ранение получил военнослужащий Народной милиции. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое», – говорится в сообщении.

«Данный факт в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной Республики в провокациях.

Мы в очередной раз призываем международные организации вмешаться в происходящее и прекратить это кровопролитие, оказав давление на украинские вооружённые формирования», – добавили в ведомстве.