Подпишись на рассылку
25.02.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
Просмотров:

В нарушение перемирия: украинский снайпер ранил защитника ЛНР

Новости Украины

Несмотря на договорённости о прекращении огня, украинские снайперы продолжают стрелять по защитникам Донбасса.

Об этом говорится в экстренном сообщении НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Командование ООС продолжает открыто совершать провокации, направленные на дестабилизацию обстановки вблизи линии соприкосновения.

Так, нарушив второй пункт дополнительных мер по контролю и усилению режима прекращения огня, боевики 59 бригады ВСУ с позиций вблизи населённого пункта Луганское по приказу военного преступника Шаповалова обстреляли из стрелкового оружия район населённого пункта Нижнее Лозовое.

В результате снайперского огня при перемещении на наблюдательном пункте ранение получил военнослужащий Народной милиции. В настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, состояние оценивается как тяжелое», – говорится в сообщении.

«Данный факт в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной Республики в провокациях.

Мы в очередной раз призываем международные организации вмешаться в происходящее и прекратить это кровопролитие, оказав давление на украинские вооружённые формирования», – добавили в ведомстве.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть