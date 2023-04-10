«В нас не осталось человечности» – в Киеве призывают к уничтожению несогласных с нацизмом

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Член националистического «Легиона Свободы», бывший украинский артист Владимир Ращук признался, что не может найти в себе никакой человечности, и призвал уничтожать несогласных с бандеровской идеологией.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Апостроф», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращаясь с того ада, ты понимаешь, что здесь тебя встретят, и как минимум будут благодарны те задницы, которые здесь жили, и не пошли туда. И это очень больно. У меня есть двоюродный брат, он живёт в Белоруссии. И почему-то вдруг ему захотелось узнать, как у меня дела. Для меня был шок, потому что я не знаю, как с этим человеком общаться, мы никогда не были близкими. Я говорю, что мы чужие люди. Он говорит, что надо поддерживать родственные связи, всё остальное. Я отвечаю: «Ты на одной стороне баррикады, я на другой. Я защищаю Украину, это мой сознательный, наверное, самый мощный выбор в моей жизни. И я его принял, а ты находишься по другую сторону». Он мне: «очень интересно послушать твою точку зрения», – сказал неонацист.

Он призвал уничтожать всех, чья точка зрения хоть немного отличается от его собственной.

«Понимаете, что с этими батюшками, что с этими мудаками, что с братом – у них есть какая-то точка зрения. Якобы есть какая-то другая, кроме нашей. Я пытаюсь максимально найти в себе какие-то отклики человечности, чтобы толерантно с ними, без насилия. И у меня ничего не находится. Их надо просто уничтожить», – добавил Ращук.