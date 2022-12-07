В населённом хорватами и мусульманами Мостаре в десятый раз ограбили сербский храм

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Неизвестные ограбили возрождаемый храм Святой Троицы Сербской православной церкви в городе Мостар (Босния и Герцеговина, БиГ), населённом в основном хорватами и мусульманами.

Украдены кабели и уничтожена электропроводка, а также повреждены стены святыни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщил СМИ староста храма Святой Троицы Душко Койич, последствия грабежа были обнаружены утром 7 декабря.

«Грабители, воры, бандиты, вандалы, я не знаю, как их назвать, украли электропроводку и силовые кабели, повредили стены, через которые проходили кабели, и распределительные коробки, обеспечивающие подачу электроэнергии», – рассказал Койич.

Он отметил, что храм лишь месяц назад был подключён к городской электросети Мостара.

«Эти кабели также вели к колокольне церкви и обеспечивали работу колоколов, а также трёх башенных часов, которые являются символом этого храма, потому что они были подарены тремя друзьями, – католиком, православным и мусульманином по вероисповеданию. Теперь эти часы не работают, колокола не звонят, а в храме больше нет освещения, и это беспокоит нас больше, чем нанесенный материальный ущерб», – сказал староста храма.

Он также заявил, что сербская община Мостара опустошена увиденной сценой, и в ней царит страх.

«Это уже десятое ограбление храма, но ныне нанесён самый сильный удар. Ранее мы не хотели предать огласке эти грабежи, считая, что они – дело рук воров или отдельных лиц, которые есть повсюду, и что это не целенаправленная атака на сербскую общину. Но после того, что произошло сегодня утром, мы действительно не знаем, как дальше всё это пережить», – сказал расстроенный Душко Койич.

Атаку на сербскую святыню осудили президент Республики Сербской (один из двух энтитетов БиГ) Милорад Додик и член Президиума БиГ от сербского народа Желька Цвиянович. Епископ Захумско-Герцеговинский Сербской православной церкви Димитрие в пятницу, 9 декабря, проведёт в храме Святой Троицы специальную архиерейскую литургию.

Храм Святой Троицы в Мостаре был построен в 1873 году, ближе к концу османского владычества в Боснии и Герцеговине. В то время это был один из крупнейших православных храмов на Балканах. Он был одной из достопримечательностей Мостара, формировавшей облик города, но в 1992 году его сожгли хорватские боевики. Возрождение храма началось в 2010 году, и при помощи Сербии оно близится к завершению.

Мостар является одним из самых старых и живописных городов БиГ. Несмотря на то, что он негласно считается столицей хорватской общины этого лоскутного государства, город фактически делится на две части – бошнякскую и хорватскую. Граница между ними проходит по легендарному Старому мосту через реку Неретва, который и дал название городу. Перед войной сербы составляли 23% населения Мостара, сейчас – чуть более 4%.

Как сообщал «ПолитНавигатор», семья мусульман-бошняков из Мостара передала возрождаемому храму Святой Троицы иконы, спасённые ею после того, как это собор в 1992 году сожгли хорватские боевики.