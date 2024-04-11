В наследство от Украины в Крыму осталось пять опаснейших сект исламистов

Самый сложный и нерешенный вопрос крымских татар, оставшийся со времен Украины, – это деятельность религиозных сект.

Об этом «Первому севастопольскому заявил муфтий мусульман Крыма и Севастополя хаджи Эмирали Аблаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Для нас это самый сложный вопрос. В первую очередь, это религиозные секты. Это «подарок», оставленный нам со времён Украины. Под прикрытием демократии развивались религиозные секты, их у нас создали минимум пять: ваххабизм, салафизм, Хизб-ут тахрир, – организация признана в Российской Федерации террористической, хабашизм, джихадизм. Несмотря на тысячелетнюю историю ислама в Крыму, нашим детям внушили новые веяния.

Сегодня в Крыму проживает около 180 разных национальностей. Но, к сожалению, этот вирус передается от одного человека к другому. Секты приносят большой ущерб нашей религии, языку, культуре. Уничтожают национальные традиции. Это большая проблема для нас. Мы боремся с ней. Государство оказывает нам поддержку в данном вопросе.

Наша задача объяснять молодёжи, обучать ее. Однако мы нуждаемся в ещё большей поддержке, будь то мусульмане или христиане. Если мы обратимся к тысячелетней истории наших предков, будем соблюдать религию, доставшуюся нам от предков, тогда мы сможем решить эту проблему – других путей нет. Сегодня наша самая большая проблема – это секты», – подчеркнул муфтий.