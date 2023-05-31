В наступлении у ВСУ будет в запасе не более двух суток – украинский эксперт

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Если украинская армия не сможет прорвать российскую оборону в течение, максимум, двух суток, то обещанное масштабное наступление будет обречено на провал.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда будет принято решение [о наступлении], в войска пойдёт директива, будет доведено: «Во столько-то выходим на исходные, и начинаем движение».

Как будут развиваться события – покажет время. Может, будет один основной удар и несколько отвлекающих. Или два-три основных удара, или все основные, мы не знаем. Посмотрим, это будет очень интересно, как это будет развиваться. Но остановить военную машину будет уже невозможно.

У нас на прорыв будет максимум сутки-двое. На всю эту операцию, с выходом на оперативно-тактическую глубину – где-то сутки-двое. Если будет уже трое суток – уже будут большие проблемы», – сказал Стариков.