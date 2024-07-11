В НАТО готовятся к войне с Трампом больше, чем с Путиным – экс-офицер США

Вадим Москаленко.  
11.07.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Неизвестно, что будет с Украиной через полгода, а НАТО уже объявило войну кандидату в президенты США Дональду Трампу за опубликованный в СМИ план, совершенно не заботясь тем, что ни в Киеве, ни в Вашингтоне вообще нет никаких планов.

Об этом на канале «UkrLife» заявил экс-представитель НАТО в России, сторонник Трампа Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неизвестно, что будет с Украиной через полгода, а НАТО уже объявило войну кандидату в...

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«Если кто-то ещё чего-то не понял и продолжает воевать с Трампом, я ничего не могу сделать. Требовать план, что Трамп будет делать, если когда-либо он, может, будет президентом – и то, через шесть месяцев, уже объявить, каков у него план по Украине, не требуя никакого плана от действующего президента США, не требуя от президента Украины. Вот, какая проблема!

И готовятся в НАТО, если он придёт! Не Путин начнёт всех бомбить, а он придёт. С кем мы воюем? Ну, объявите войну Трампу, и всё, что мучиться», – возмущался трампист.

Он подчеркнул, что ещё неизвестно, где будет Украина через шесть месяцев.

«Да, может быть, такой план есть, но одного плана быть не может, особенно через шесть месяцев, год – это несколько планов должно быть. И ты готов к тому или иному сценарию. Но схватили из какой-то левой публикации в США – и разносится как факт вашими коллегами. Что, конечно, отвлекает от того, что происходит сегодня с нынешним президентом», – добавил Табах.

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