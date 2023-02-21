В НАТО констатируют: «Война надолго, переговоров никто не хочет»

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Страны Североатлантического альянса должны быть психологически готовы к тому, что война на Украине будет иметь затяжной характер.

Об этом в кулуарах на Мюнхенской конференции по безопасности заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналистка спросила, закончится ли война в 2023 году.

«Мне кажется, нет смысла предугадывать, когда закончится война, потому что этого никто не знает. Пока что мы не видим готовности к переговорам ни со стороны России, ни со стороны Украины. Так что пока боевые действия будут продолжаться. Для нас важно продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы должны быть психологически готовы к тому, что война может принять затяжной характер», – сказал натовец.

Он предложил «оригинальный» рецепт прекращения войны, когда Россия в одностороннем порядке прекратит боевые действия.

«Естественно, всем хочется, чтобы война закончилась побыстрее, украинцы и сами хотят, чтобы война закончилась побыстрее, но если Россия прекратит боевые действия и выведет свои войска, войну можно закончить хоть сегодня», – заявил адмирал.