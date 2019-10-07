07.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия
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В НАТО нашли повод требовать увеличения денег на закупку танков

Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков сопоставимо с общим числом танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО, передает корреспондент ПолиитНавигатора.

Об этом сообщает американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower.

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Как следует из публикации, арсенал России насчитывает порядка 22 тыс. танков. При этом европейские страны, входящие в НАТО, имеют в распоряжении 11 тыс. танков. Больше всего таких боевых машин находится в распоряжении Турции (3,2 тыс. единиц).

Отмечается, что численность танков США вместе с Канадой достигает 18 тыс. единиц.

В середине сентября председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил о потере превосходства НАТО над Россией. Он отметил, что руководители оборонных ведомств признали это и в мае утвердили новую стратегию НАТО.

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