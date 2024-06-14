В НАТО нет единства по Украине, но Венгрия в одиночку бессильна против ястребов – Сийярто

Драгош Габор.  
14.06.2024 20:58
  (Мск) , Будапешт
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Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Венгрия считает подготовку НАТО к скоординированной миссии на Украине опасной и ненужной.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Világgazdaság.

Венгрия считает подготовку НАТО к скоординированной миссии на Украине опасной и ненужной. Об этом...

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По его словам, Будапешт придерживается принципиально иного взгляда на украинскую ситуацию и перспективы мира по сравнению с большинством стран-членов НАТО.

«НАТО продвигает планы скоординированной миссии на Украине, и этот шаг мы считаем одновременно опасным и ненужным», — написал он.

Он признал отсутствие единства мнений среди 31 страны-члена НАТО, отметив, что Венгрия не может в одностороннем порядке препятствовать подобным инициативам. Министр подчеркнул основные цели венгерского правительства в этот критический момент:

«Прежде всего, мы стремимся гарантировать, чтобы венгерские солдаты не участвовали в этой миссии, чтобы территория Венгрии оставалась свободной от конфликта и чтобы деньги венгерских налогоплательщиков не финансировали эти усилия», – заявил глава венгерской дипломатии.

Сийярто предупредил о повышенных рисках дальнейшей эскалации и подчеркнул, что правительство и дальше будет удерживать Венгрию от участия в любом потенциальном конфликте.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Будапешт, и во главе повестки дня стояла постоянная поддержка НАТО Украины. Генсек Альянса признал оговорки Венгрии относительно предложений НАТО на фоне дискуссий о значительных финансовых обязательствах по военной и гуманитарной помощи Киеву.

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