В НАТО нет единства по Украине, но Венгрия в одиночку бессильна против ястребов – Сийярто

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Венгрия считает подготовку НАТО к скоординированной миссии на Украине опасной и ненужной.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Világgazdaság.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По его словам, Будапешт придерживается принципиально иного взгляда на украинскую ситуацию и перспективы мира по сравнению с большинством стран-членов НАТО.

«НАТО продвигает планы скоординированной миссии на Украине, и этот шаг мы считаем одновременно опасным и ненужным», — написал он.

Он признал отсутствие единства мнений среди 31 страны-члена НАТО, отметив, что Венгрия не может в одностороннем порядке препятствовать подобным инициативам. Министр подчеркнул основные цели венгерского правительства в этот критический момент:

«Прежде всего, мы стремимся гарантировать, чтобы венгерские солдаты не участвовали в этой миссии, чтобы территория Венгрии оставалась свободной от конфликта и чтобы деньги венгерских налогоплательщиков не финансировали эти усилия», – заявил глава венгерской дипломатии.

Сийярто предупредил о повышенных рисках дальнейшей эскалации и подчеркнул, что правительство и дальше будет удерживать Венгрию от участия в любом потенциальном конфликте.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Будапешт, и во главе повестки дня стояла постоянная поддержка НАТО Украины. Генсек Альянса признал оговорки Венгрии относительно предложений НАТО на фоне дискуссий о значительных финансовых обязательствах по военной и гуманитарной помощи Киеву.