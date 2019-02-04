В НАТО обещают, что уже летом Украина сделает первый шаг к полноценному членству

04.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Скоро Украина станет членом входящего в структуру НАТО Центра по вопросам энергетической безопасности.

Такое мнение в интервью “Европейской правде” высказал директор Центра Ромуальдас Петкевичюс.

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По его словам, ответом на российские газопроводы в обход Украины должна стать совместная стратегия НАТО по противодействию угрозам в сфере энергетики.

“Тут мне особенно приятно сказать, что уже в этом году, думаю – к лету, Украина станет полноценным членом нашего Центра. Это не запрещено – сейчас такими членами являются Финляндия и Грузия, которые также не входят в Альянс. Однако, насколько я знаю, для Украины это будет первый опыт полноценной интеграции в структуры НАТО. Можно даже сказать – первый шаг к полноценному членству”, – утверждает Петкевичюс.