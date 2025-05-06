В НАТО обсуждают ядерную атаку на Россию

Елена Острякова.  
06.05.2025 19:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Сюжет дня


В Европе в ближайшее время могут появиться три новых ядерных державы.

Об этом именующий себя Ариэлем Коэном уроженец Ялты Валерий Коган заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе в ближайшее время могут появиться три новых ядерных державы. Об этом именующий...

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«На одну Польшу надежд мало, пока у Польши нет своего атомного оружия. Я боюсь, что этот процесс в Европе вызовет к жизни как минимум три новые ядерные державы: Польшу, Германию и Швецию. У них у всех будет ядерное оружие для того, чтобы сдерживать Россию», – сказал Коган.

По его словам, ядерная атака на Россию часто обсуждается в НАТО.

«Представьте себе теоретически: у Польши, Швеции, НАТО есть атомное оружие. России абсолютно четко объясняют, что при нападении на страны-члены НАТО, она отвечает атомным ударом по всем городам РФ. Это то, что обсуждается постоянно в военных ведомствах. На военных играх. Я принимал в этом участие много-много раз. Пойдет ли Россия на то, что все города от 250 тыс человек и все стратегические объекты подвергнутся атомной атаке?», – сказал Коэн.

Он также прогнозирует, что ядерное оружие получат Турция, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ. А если США продемонстрируют слабость в Тихоокеанском регионе – Южная Корея, Япония, Вьетнам и Филиппины.

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