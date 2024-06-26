В НАТО пересменка и новый генсек, а в ЕС вместо Борреля – старая знакомая России

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Члены НАТО выбрали уходящего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем вместо Йенса Столтенберга, который сдаст свой пост 1 октября этого года.

«Господин Рютте начнет выполнять свои функции генерального секретаря с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий г-на Столтенберга после десяти лет пребывания во главе Альянса», – говорится в сообщении.

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Столтенберг сказал, что он «тепло приветствует» избрание Рютте своим преемником.

Назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, объявил на прошлой неделе, что он вышел из гонки, не сумев набрать достаточное количество голосов.

Кандидатуру генсека единогласно поддержали все 32 страны, входящих в НАТО. Даже венгр Орбан, который ранее высказывался против Рютте и традиционно тормозит практически все европейские инициативы по помощи Украине. Но теперь как пишет Bloomberg, Рютте получил добро Венгрии и Словакии,

Орбан взамен выторговал у Брюсселя право Венгрии не участвовать в совместных операциях альянса по помощи Украине. На прошлой неделе он получил на это согласие уходящего руководителя НАТО Йенса Столтенберга.

После встречи с Орбаном в понедельник Рютте пообещал уважать эту договоренность. «В свете этого обещания Венгрия готова поддержать кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО», – заявил Орбан вчера.

Рютте имеет репутацию одного из главных противников Путина в Европе. При Рютте Нидерланды стали одними из основных промоутеров военной поддержки Украины. «Владимиру Путину нельзя отдавать ни пяди ее земли, как это ошибочно сделали европейские державы, пойдя на уступки Гитлеру перед Второй мировой войной», – объяснял такую политику Рютте избирателям.

Украинский политолог Константин Бондаренко обращает внимание на то, что Марк Рютте – первый в истории НАТО его генсек, который никогда не был женат и не имеет детей.

Politico называет пять вызовов, с которыми может столкнуться Марк Рютте, когда вступит в должность генсека НАТО. Это возможное возвращение Трампа на пост президента США, это зимняя атака России на Украину (в частности, речь идет об ударах по энергоинфраструктуре).

Также Рютте придется заставить отстающих членов НАТО выделять 2% ВВП на оборону. Сейчас этого показателя уже достигли 23 из 32 членов Альянса.

Европейские политики, любящие Путина – еще один вызов для нового генсека ЕАТО. Издание пишет, что по всей Европе «процветают» крайне правые партии, скептически относящиеся к НАТО и заигрывающие с РФ.

Наконец, головной болью нового генсека НАТО станут отношения со странами восточного фланга, которые являются «не самыми большими поклонниками» Рютте.

«Единственное, о чем Рютте не стоит беспокоиться: его новая работа не будет скучной», — резюмирует Politico.

Назначение Рютте уже успел поприветствовать и глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.

“Ваше лидерство и преданность принципам демократии чрезвычайно важны для нашего общего будущего. Спасибо за постоянную поддержку Украины в эти трудные времена”, – написал украинский чиновник в соцсети.

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