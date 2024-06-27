В НАТО подсчитали, сколько реально могут выставить солдат на случай войны с Россией

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Европейские страны, входящие в НАТО, испытывают сложности с набором новых военнослужащих и столкнутся с проблемами при мобилизации в случае конфликта с Россией, пишет британская Financial Times.

Издание отмечает, что на бумаге европейские союзники по НАТО имеют в общей сложности 1,9 млн военнослужащих, чего, по-видимому, достаточно, чтобы противостоять России, которая располагает 1,1 млн солдат и 1,5 млн резервистов.

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Но на самом деле европейским членам НАТО будет сложно задействовать в конфликте более 300 000 военнослужащих, подготовка которых займет месяцы, считают аналитики издания.

Бывший помощник генсека НАТО и эксперт Евросовета по международным отношениям Камилла Гранд отметила, что долгие годы оборонное планирование НАТО в Европе не имело ничего общего с массовым призывом и сводилось к следующему:

«Готовы ли вы предоставить 300 бойцов специального назначения для Афганистана». Это создало проблемы, сказала она, и за исключением Греции и Турции «год за годом мы наблюдаем сокращение сил на всем континенте».

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Барри отметил, что странам НАТО было политически целесообразно сосредоточиться на увеличении бюджетов и программах закупок, но мало кто хотел заниматься более сложной задачей по призыву большего числа граждан.

В результате, по его словам, европейские армии попали в «порочный круг», когда из-за нехватки людей нет времени на их переподготовку и даже действующие военные разочаровываются и уходят.

Сейчас проблему с дефицитом кадров испытывают Германия, Великобритания, Франция и Италия. Численность вооруженных сил Германии составляет 181 000 человек, для выполнения обязательств в рамках НАТО стране не хватает 20 000 солдат. Великобритания в течение последнего десятилетия не выполняла ежегодные планы по набору военнослужащих, численность ее вооруженных сил за это время снизилась на 19%, до 138 000 человек. Численность вооруженных сил Франции с 2014 года уменьшилась более чем на 16 000 человек, до 203 850 человек, Италии — более чем на 39 000, до 169 900 человек.

При этом, отмечает FT, армии двух наиболее боеспособных держав в Европе — Франции и Великобритании — созданы как «экспедиционные» и предназначены для кратковременного развертывания на зарубежных театрах военных действий.



Гранд отметила, что Европе важно сосредоточиться на пополнении своих вооруженных сил, учитывая, что поддержка США в этом вопросе не гарантирована.— подчеркнула она.

По мнению презилента Латвии Ринкевичса, Европе нужно увеличить расходы на оборону до уровня «времен холодной войны», а вопрос воинской повинности нуждается в серьезном обсуждении.

Латвийский президент признал, что возвращение обязательной службы в армии может оказаться непопулярной мерой. В то же время, по его мнению, она поможет справиться с проблемами при пополнении личного состава и создать более боеспособные резервные силы «для сдерживания России».