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Европейская версия Politico пишет: в НАТО разработают новую стратегию по России. По данным издания, о пересмотре своей политики относительно отношений с Москвой министры обороны стран-членов Альянса будут говорить уже на следующей неделе.

«НАТО назвало Россию «самой значительной и прямой угрозой безопасности Альянса», тогда как Кремль утверждает, что расширение НАТО на восток является опасностью для существования самой России», — говорится в материале.

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Отмечается, что отношения между НАТО и Россией достигли дна после начала российской военной операции на Украине в 2022 году. Однако, несмотря на изменение тона, НАТО по-прежнему сохраняет в силе «Основополагающий акт» с Россией. Это документ, подписанный в 1997 году, через шесть лет после распада Советского Союза, в котором провозглашается общая цель «построить стабильную, мирную и неделимую Европу».

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Совет Россия–НАТО, орган, созданный после окончания Холодной войны для партнерства по вопросам безопасности и совместным проектам, не собирался с 2022 года. «Отношения неуклонно ухудшались в течение многих лет: Россия напала на Грузию в 2008 году, а затем аннексировала Крым в 2014 году и развязала войну на востоке Украины», – перечисляет издание основные вехи этого пути, как они видятся глазами натовцев.

Страны НАТО в настоящее время пытаются «наметить различные элементы стратегии по России и продвинуть дебаты внутри альянса, которые подводят нас к таким темам, как будущее Основополагающего акта Россия-НАТО», — заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель правительства США.

«Пришло время выработать новую стратегию с точки зрения конкретных позиций [союзников]», — сказал чиновник.

В то время как официальные дискуссии на более низком уровне продолжаются уже несколько месяцев, встреча министров обороны НАТО, которая состоится на следующей неделе, станет первым из нескольких раундов дискуссий на уровне министров по этой теме.

Во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне союзники договорились разработать новую стратегию НАТО-Россия на следующем саммите альянса, который состоится в Гааге в июне 2025 года.

Американский чиновник добавил: «Сейчас у нас должно быть взаимопонимание во всем альянсе… что [Основополагающий акт] и Совет Россия–НАТО были созданы для другой эпохи, и я думаю, что союзники готовы сказать, что это была другая эпоха в наших отношениях с Россией, и поэтому мы заслуживаем чего-то нового».

По словам чиновника, проекта новой стратегии пока нет, поскольку основное внимание уделяется сбору мнений в 32 странах НАТО. Они также заявили, что военное значение этого политического текста, как ожидается, будет ограниченным.

Возникают разногласия по поводу того, как далеко должно зайти НАТО, чтобы создать новый набор правил, когда речь идет о России. Дипломат НАТО сказал, что некоторые члены НАТО обеспокоены тем, что очень агрессивная новая стратегия может послать «сигнал», который может дестабилизировать Россию.

Кроме того, есть вопрос о Венгрии и Словакии, двух странах НАТО, которые разрывают позиции с остальными членами альянса, продолжая поддерживать контакты с Кремлем и видя стратегическую ценность в сотрудничестве с Россией.