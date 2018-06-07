07.06.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Война, Вооруженные силы, Россия, Украина

В НАТО признали, что военный разгром Украины – дело нескольких дней


В случае реального военного столкновения между Россией и Украиной российская армия одержала бы победу за несколько дней.

Об этом в интервью немецкой газете Die Welt заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает “Независимая газета”.

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«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней», — сказал Расмуссен.

По его словам, возросшая в последние годы мощь украинской армии не помогла бы Украине сдержать российскую армию.

Также бывший генсек НАТО отметил, что страны Североатлантического Альянса готовы к атаке армии России, однако считают дипломатическое решение конфликтов более разумным.

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