07.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

2 245 просмотров

В НАТО признали, что военный разгром Украины – дело нескольких дней

В случае реального военного столкновения между Россией и Украиной российская армия одержала бы победу за несколько дней.

Об этом в интервью немецкой газете Die Welt заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, сообщает “Независимая газета”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Если бы Россия этого хотела, российские войска могли бы оккупировать Украину за несколько дней», — сказал Расмуссен.

По его словам, возросшая в последние годы мощь украинской армии не помогла бы Украине сдержать российскую армию.

Также бывший генсек НАТО отметил, что страны Североатлантического Альянса готовы к атаке армии России, однако считают дипломатическое решение конфликтов более разумным.