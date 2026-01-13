В НАТО раздрай – как применять 5-ю статью в случае нападения США на Данию?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Претензии Дональда Трампа к Гренландии создают опасный прецедент конфликта между членами НАТО.

Об этом говорили участники эфира австрийского ток-шоу «ServusTV On», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Через 5 лет давление будет настолько сильным, что Дания, как минимум, будет готова к переговорам. И, конечно, существует возможность аннексии, но я не думаю, что будут стрелять. Будет символический выстрел в воздух, чтобы, с точки зрения международного права, сказать, что мы победили, они даже сопротивлялись», – прогнозирует эксперт в области безопасности и военного дела Вальтер Фейхтингер.

Ведущий Майкл Флейшхакер спросил – как же в этом случае быть с 5-й статьёй устава НАТО, которую задействуют в случае нападения на члена альянса?

«В НАТО должны быть проведены предварительные консультации, и там что-то должно быть решено консенсусом, то есть, все должны согласиться», – невнятно ответил гость эфира.

На самом деле, угроза военного конфликта внутри НАТО возникает не в первый раз – Турция и Греция вели боевые действия за Кипр и до сих пор сохраняют напряженные отношения.