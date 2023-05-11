В НАТО раздражены поведением Залужного
Главком ВСУ Валерий Залужный под предлогом сложной ситуации на фронте отказался от участия в онлайн-заседании Военного комитета НАТО. Это будет иметь далеко идущие последствия для Украины, заявил в эфире своего видеоблога Олег Соскин – бывший советник экс-президента Леонида Кучмы.
По мнению Соскина, видны эти последствия будут уже на июльском саммите НАТО, где может обсуждаться перспектива членства Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Залужный отказался от участия в видеоконференции в военном комитете НАТО, типа у него вчера была какая-то напряженная оперативная обстановка на земле.
Это беспрецедентное событие – отказ Залужного, который руководит Вооруженными силами Украины от участия в таком важнейшем мероприятии, как заседании всех членов НАТО, военного комитета даже по видеоконференции.
Оно будет иметь серьезные последствия – в июле же будет в Вильнюсе заседание НАТО, сейчас опять выступил нынешний генсек, что Украину надо поддерживать и так далее, «двери открыты».
Ну, двери-то открыты, но как туда зайти, вообще надо ли туда заходить – вопрос. Но заявления и Борреля, и отказ Залужного участвовать, означают, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны», – заявил Соскин.
Он предположил, что речь может идти о конфликте между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским:
«Можно ли говорить, что случилось какое-то событие, связанное с противоречиями внутри страны между Зеленским и руководством армии – увидим, посмотрим, давайте подождем».
Спасибо!
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