В НАТО раздражены поведением Залужного

Анатолий Лапин.  
11.05.2023 17:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Главком ВСУ Валерий Залужный под предлогом сложной ситуации на фронте отказался от участия в онлайн-заседании Военного комитета НАТО. Это будет иметь далеко идущие последствия для Украины, заявил в эфире своего видеоблога Олег Соскин – бывший советник экс-президента Леонида Кучмы.

По мнению Соскина, видны эти последствия будут уже на июльском саммите НАТО, где может обсуждаться перспектива членства Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ Валерий Залужный под предлогом сложной ситуации на фронте отказался от участия в...

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«Залужный отказался от участия в видеоконференции в военном комитете НАТО, типа у него вчера была какая-то напряженная оперативная обстановка на земле.

Это беспрецедентное событие – отказ Залужного, который руководит Вооруженными силами Украины от участия в таком важнейшем мероприятии, как заседании всех членов НАТО, военного комитета даже по видеоконференции.

Оно будет иметь серьезные последствия – в июле же будет в Вильнюсе заседание НАТО, сейчас опять выступил нынешний генсек, что Украину надо поддерживать и так далее, «двери открыты».

Ну, двери-то открыты, но как туда зайти, вообще надо ли туда заходить – вопрос. Но заявления и Борреля, и отказ Залужного участвовать, означают, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны», – заявил Соскин.

Он предположил, что речь может идти о конфликте между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским:

«Можно ли говорить, что случилось какое-то событие, связанное с противоречиями внутри страны между Зеленским и руководством армии – увидим, посмотрим, давайте подождем».

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