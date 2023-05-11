В НАТО раздражены поведением Залужного

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главком ВСУ Валерий Залужный под предлогом сложной ситуации на фронте отказался от участия в онлайн-заседании Военного комитета НАТО. Это будет иметь далеко идущие последствия для Украины, заявил в эфире своего видеоблога Олег Соскин – бывший советник экс-президента Леонида Кучмы.

По мнению Соскина, видны эти последствия будут уже на июльском саммите НАТО, где может обсуждаться перспектива членства Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Залужный отказался от участия в видеоконференции в военном комитете НАТО, типа у него вчера была какая-то напряженная оперативная обстановка на земле. Это беспрецедентное событие – отказ Залужного, который руководит Вооруженными силами Украины от участия в таком важнейшем мероприятии, как заседании всех членов НАТО, военного комитета даже по видеоконференции. Оно будет иметь серьезные последствия – в июле же будет в Вильнюсе заседание НАТО, сейчас опять выступил нынешний генсек, что Украину надо поддерживать и так далее, «двери открыты». Ну, двери-то открыты, но как туда зайти, вообще надо ли туда заходить – вопрос. Но заявления и Борреля, и отказ Залужного участвовать, означают, что идут какие-то очень тяжелые процессы внутри страны», – заявил Соскин.

Он предположил, что речь может идти о конфликте между Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским:

«Можно ли говорить, что случилось какое-то событие, связанное с противоречиями внутри страны между Зеленским и руководством армии – увидим, посмотрим, давайте подождем».