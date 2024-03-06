В НАТО требуют ввести войска в Боснию для борьбы с… Россией

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Лондону необходимо усилить свое противодействие России на Балканах, где серьезно возрос риск военного конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявила бывший спецсоветник главы МИД, пэр палаты лордов Арминка Хелик.

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«Владимир Путин рассматривает Украину не как конечный пункт назначения, а как отправную точку в своей кампании по подрыву стабильности Европы и НАТО, от Прибалтики до Балкан. Логика и национальные интересы диктуют, что мы должны поддержать Украину в сопротивлении попыткам России перекроить ее границы. Тем не менее, мы не применяем ту же логику к Западным Балканам, где Россия активно взращивает марионеток-сепаратистов и где риск конфликта сегодня выше, чем когда-либо за последние 20 лет», – сказала пэр.

Она напомнила слова главы МИД Великобритании, который охарактеризовал ситуацию на Балканах как схожую с «временами, предшествовавшими вторжению России в Украину».

«Может ли он сообщить обновленную информацию о том, что было сделано для приведения нашей политики в соответствие с нашей более широкой стратегией в отношении России? Будет ли это включать в себя обязательство Великобритании усилить военное сдерживание в Боснии посредством операции «Алтея», как мы столь эффективно сделали с KFOR в Косово?», – поинтересовалась Хелик.