В НАТО уверяют, что вступление Украины в Альянс приведет к росту экономики

10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Реформы, направленные на вступление в НАТО, являются “общепризнанным институциональными реформами для Украины” и приведут к росту ее экономики, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал глава представительства НАТО в Украине Александер Винников на брифинге по поводу евроатлантической интеграции, сообщает пресс-служба представительства Альянса.

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“Реформа не касается только исключительно имплементации стандартов НАТО в более широком секторе обороны. Прежде всего это касается реформ, происходящих во всем правительстве, которые являются всеобщими, структурными и неотвратимыми. Это реформы, которые ищут построения более устойчивых демократических институтов и инновативной рыночной экономики”, – сказал натовский чиновник.

Представитель Альянса в Украине поздравил новую инициативу сотрудничества между парламентом и Кабмином, и выразил убеждение в “плодотворности такого сотрудничества для успеха реформы, направленной на вступление в НАТО”.

Представитель НАТО призвал украинские власти интенсифицировать имплементацию рамочного закона об основах национальной безопасности Украины путем введения поддерживающего законодательства. Это включает законы о парламентском надзоре, об СБУ, о деятельности специальных разведывательных служб, о государственной тайне, а также законодательство в сфере оборонно-промышленного комплекса и оборонных закупок.

Нынешнее прпавительство Алексея Гончарука планирует разработку новой программы по вооружению, которая предусматривает его модернизацию, новые контракты с международными партнерами Киева и общее изменение доктрины вооружения.