В НАТО впервые предложили Киеву отдать территории – Шарий забился в истерике

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Украина может надеяться на вступление в НАТО только после того, как к России перейдут все «спорные» территории.

Об этом в ходе дебатов заявил глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», – заявил Йенсен.

По его словам, это поможет завершению конфликта на Украине.

«Я не говорю, что так должно быть. Но, вероятно, это возможное решение», – добавил Йенссен.

Как отмечают европейские СМИ, сам генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать этот вопрос.

Жёстким отказом сразу же ответили в украинском МИДе. Правда, устно – давать официальный письменный отказ, видимо, посчитали преждевременным.

«Всегда исходили из того, что Альянс, как и Украина, территориями не торгуют. Сознательно или бессознательно участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий – играет на руку России», – заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

Однако «зрада» сразу же вызвала истерику среди украинских неонацистов. Так, уехавший с Украины в Европу блогер Анатолий Шарий послал Североатлантический альянс в «пешее эротическое», а от болтливого чиновника потребовал отставки.

«Это реально первый раз, когда от чиновника такого уровня администрации Столтенберга прямые подталкивания к сдаче территорий, ну а в обмен они нас примут в НАТО. Идите на**й со своим НАТО сраным. Я когда смотрю на солдат НАТО – мне смешно. Оружие – да, делают хорошо. А пятая статья у них, я думаю, ни**ра у них не работает, или начнутся оговорки. А тут, посмотрите, какая ценность – вступление в НАТО, только отдайте территории. Совсем поплавило уже. Это те, кто столько лет п**дели про «двери НАТО открыты», а теперь территории отдавать. Я по любому считаю, что этот чёрт должен уйти с поста», – истерил он.

Поддержал беглого блогера и УНСОвец Андрей Приходько, заявивший, что Запад давно планировал «слив» Украины.

«Этот вброс в массы через натовского клерка – может быть первым камешком, так сказать. Они думают над «финляндизацией Украины». И дискуссии ведут, как публичные – так и нет», – написал нацист в своём блоге.

Более рассудительно к предложению подошла российская сторона. Так, первый зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что проблема упирается в определение «спорных» территорий.

«Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придётся перенести во Львов. Если, конечно, пшеки согласятся оставить Лемберг любителям сала с коксом», – написал он в соцсети.

Однако директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина уверена, что Москву такое предложение не устроит вообще.

«Нам нужна территория, как минимум, от Чернигова и Харькова по Одессу и Измаил — включая всё пока ещё украинское побережье Чёрного моря. Иначе – задачи СВО в плане безопасности России реализованы не будут. Что касается членства Украины в НАТО — зачем альянсу оставшаяся земля, без Харькова и моря? Поставить базу подо Львовом? Запускать ракеты из-под Ивана-Франковска? Но ничего из этого Россию не устроит — см. всё те же задачи СВО. Вся логика начала и проведения спецоперации заключается именно в том, чтобы никакой Украины в НАТО не было. Вообще. Так что – нет, господин Йенсен. Мы придём и заберём всё своё. По самые Карпаты», – написала она.