В НАТО жмут на газ до упора: «Украина победит Россию с нашей помощью»

16.05.2022  08:23 (Мск), Боюссель
Никита Еременко.  
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Дзен, НАТО, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса нарастить Украине военную помощь для борьбы с Россией, сообщает CNN.

«НАТО выражает решительную поддержку Украине, поэтому необходимо дальнейшее укрепление и усиление со стороны НАТО по обороне, чтобы избежать долгосрочных последствий войны, в том числе для нашей будущей позиции в отношении России», – заявил он.

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Генсек НАТО также заявил, что, по его мнению, Украина сможет одержать победу в борьбе против России.

«Ни один из грандиозных планов по захвату Киева, Харькова и штурма других городов не увенчался успехом», – цитирует Столтенберга CNN.

Кроме того, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ также убежден, что Украина может выиграть войну против России благодаря помощи Запада.

«Жестокое вторжение России теряет темпы, и благодаря значительной поддержке союзников и партнеров в миллиардах долларов – военной, финансовой и гуманитарной поддержке, мы знаем, что благодаря мужеству украинского народа и армии и с нашей помощью Украина может выиграть эту войну», – заявил Джоанэ.

По информации Bloomberg, Альянс в июне намерен признать Россию «прямой угрозой». Так члены НАТО обозначат Россию в новом стратегическом документе.

 

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