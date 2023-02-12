В НАТО знали о готовности России драться – но лишь подстрекали Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В НАТО знали о готовности России к военному сценарию и пытались уговорить Москву отказаться от таких действий. Об этом в интервью Deutsche Welle заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Смит при этом умолчала, предпринимал ли Запад какие-либо шаги по давлению на Владимира Зеленского, отказывавшегося выполнять Минские договоренности по Донбассу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Британский журналист Тим Себастиан отметил, что экс-командующий силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф поставил под сомнение готовность стран Запада сделать России «по-настоящему больно», если та нападёт на одну из стран альянса.

«Я хотела бы отметить, что в течение месяцев и недель, предшествовавших 24 февраля прошлого года, союзники по НАТО готовились ко всем непредвиденным обстоятельствам. Союзники по НАТО, очевидно, были готовы принять участие в совете Россия-НАТО, 12 января мы встречались с россиянами в штаб-квартире НАТО в течение четырёх долгих часов. Идея была в том, чтобы попытаться их побудить выбрать другой путь, изменить вектор. Они этого не сделали. Но пока мы этим занимались, пока союзники по НАТО встречались с россиянами здесь, в штаб-квартире альянса, мы рассматривали все непредвиденные обстоятельства. Что это значит? Это значит, что союзники по НАТО готовились к наихудшему сценарию. Мы знали, что одним из вариантов было развязывание войны. Исходя из этого, союзники строили планы, рассматривали основные принципы сдерживания и обороны, готовились перебросить многотысячные войска в Восточную Европу и начинали думать о том, как поддержать украинских военных. Всё это плавно встало на свои места утром 24 февраля. Так что, когда мне позвонили в 3 часа ночи в тот день, мы знали, что нам нужно делать. 24 февраля НАТО было готово к этому моменту. Мы готовы ко всем непредвиденным обстоятельствам, к любым вариантам. Союзники по НАТО гарантируют, что смогут защитить каждый дюйм своей территории», – ответила Ширреф.