В НБУ обьяснили, зачем нужна купюра в тысячу гривен

24.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальный банк Украины принял решение о введении купюры в 1000 гривен, поскольку количество банкнот номиналом в 500 грн превысило в обращении 50% от общей массы, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий, сообщает пресс-служба регулятора.

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“Когда количество банкнот высокого номинала превышает в обращении более 50% от всех основных, то возникает потребность вводить банкноту высшего номинала”, – отметил Смолий.

По его словам, купюра самого высокого номинала сейчас – в 500 грн – была введена в 2006 году. С тех пор, в течение 13 лет, НБУ не менял банкнотно-монетный ряд.

Также Смолий заверил, что новая банкнота в тысячу гривен, которая вводится в обращение на Украине завтра, будет иметь высокую степень защиты.

“Шесть лет Национальный банк не менял банкнотно-монетный ряд. Мы делали большую коммуникацию относительно защитных элементов. Банкнота в 1000 грн продолжает дизайн номинального ряда, который у нас обновляется с 2014 года, и дополнительные элементы там также присутствуют, поскольку высшие номиналы имеют более высокие степени защиты”, — отметил Смолий.

По его словам, НБУ хочет, чтобы потребители восприняли эту банкноту как нормальный платежного средства и использовали ее в повседневной жизни.

Напомним, Национальный банк с 25 октября 2019 года вводит в обращение банкноту нового высокого номинала – 1000 гривен.