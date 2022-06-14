В небе над Черным морем заметили самолеты НАТО

14.06.2022  08:14 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, НАТО, Россия


В небе над Черным морем замечены шесть самолетов-разведчиков стран НАТО.

Об этом сообщают пользователи запрещенной в РФ соцсети Twitter со ссылкой на данные сервиса Flightradar 24.

В небе над Черным морем замечены шесть самолетов-разведчиков стран НАТО. Об этом сообщают пользователи...

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Согласно опубликованным данным, речь о двух американских Боингах типа Stratotanker, одном патрульном судне Lockheed Orion, Boeing P-8A Poseidon, а также нескольких неустановленных средствах.

Как отмечается, ранее такая активность наблюдалась после того, как был подбит и затонул ракетный крейсер Москва.

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