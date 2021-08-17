В небе Подмосковья погибли три Героя России

17.08.2021, Москва, Максим Карпенко

В Подмосковье разбился опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В, который выполнял тренировочный полет.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», ЧП произошло в районе населенного пункта Никольское Московской области.

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На кадрах, распространенных очевидцами в сети Интернет, видно, что Ил-112В заходил на посадку вблизи аэродрома «Кубинка» и в это время у него загорелся двигатель. По данным СМИ, погибли все три члена экипажа – Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1 класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1 класса Николай Хлудеев.

По мнению главреда журнала «Национальная оборона», военного эксперта Игоря Коротченко, происшествие является трагедией, но такое, к сожалению, случается во время испытаний новой авиатехники.

«Процесс создания новой авиационной техники, к сожалению, всегда, в любой стране сопровождается чрезвычайными происшествиями и иногда катастрофами, как произошло, к несчастью, и на этот раз. Судя по первым признакам, видео, загорелся двигатель, который дальше привел к фатальному развитию ситуации. В любом случае, будет назначена комиссия, которая проанализирует на основании данных «черных ящиков», которые записывают все параметра полета, разговор пилотов между собой в кабине, а также диспетчерским пунктом, все последние трагические минуты перед катастрофой для того, чтобы сделать необходимые выводы с целью исключения подобного рода ситуаций в дальнейшем», – сказал эксперт.

«Программа Ил-112В реализуется и будет реализована до конца, в том числе, к сожалению, с учетом опыта этого трагического происшествия. В любом случае процесс создания авиатехники не остановить, этот проект важен для России и он будет успешно реализован в конечном итоге», – заявил Коротченко.

Напомним, Ил-112В – это легкий транспортный самолёт, который производит Воронежский авиазавод. В перспективе он должен заменить Ан-24 и Ан-26 украинского производства. Ранее сообщалось, что во время первого тренировочного полета Ил-112В в апреле 2019-го года на самолете отказала автоматика, но остановки двигателя не произошло из-за перехода на резервную систему. Тогда экипажем, как и сегодня, командовал Герой России Николай Куимов.