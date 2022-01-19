В неизбежных ЧП с энергоснабжением Украины обвинят российских хакеров

Новости Украины

Украинцев готовят к тому, что в срывах поставок электроэнергии и газа виновными окажутся российские хакеры.

Это следует из слов замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Демедюка в интервью изданию РБК-Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Демедюк сообщил в комментарии изданию, что, хотя в ближайшее время вероятность угрозы, что население останется без света, тепла и денег, низкая, она все же есть.

«Однако все может измениться в любой момент», – добавил он.

Диджитализация – это палка о двух концах, считает он. С одной стороны, это неизбежное будущее, которое значительно ускоряет и упрощает все процессы по оказанию услуг для украинцев. С другой – при недостаточной защищенности электронных ресурсов всегда будут существовать высокие риски несанкционированного вмешательства в их работу.

Эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук считает, что таким образом, власти хотят заранее переложить с себя ответственность за срыв транзита и возможные аварии.

«Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк прямо говорит, что кибератаки могут привести к прекращению поставок света, тепла и газа. Да, конечно, изменится в один момент, когда скажут, что пора указать народу на виновного. Словом, нас готовят к тому, что в случае какого-то коллапса – аварии на теплотрассах, на ГТС, отбор газа из «трубы», сокращение поставок газа для населения, аварии на ТЭС, ТЭЦ или АЭС – это все русские и, как сейчас популярно, белорусские хакеры», – написал он у себя в Телеграм.

Он также отметил, что нет никаких оснований считать, что кибератака на госсайты Украины 14 января направлялась из России или Белоруссии, как об этом пишет РБК со ссылкой на СНБО.

«А вообще, из чего РБК сделало вывод, что хакеры из России или Белоруссии? Кто им сказал? Сами хакеры? Тогда возникают определенные подозрения относительно РБК)) а возможно, хакеры сидят здесь в Украине? Или в США? Или в Китае? Или даже в Индии. Айти на то и айти, что вычислить «откуда, кто и для чего» атакует – очень трудно. Но зато в случае монополии на правду, как у нас в Украине, то можно сразу найти виновного», – пишет Юрий Корольчук. «Газа в хранилища мало, все идет к срыву транзита российского газа в ЕС. Какой план действий у власти в таком случае? Правильно – во всем виноваты будут хакеры. Это же на них можно списать несанкционированный отбор транзитного газа. Или кражу газа, как говорит Коболев. Ему как многолетнему главе Нафтогаза виднее – как правильно назвать такой отбор газа.

Словом, власти творчески решили энергетический кризис. И заодно усиливают патриотические нарративы», – резюмирует эксперт.