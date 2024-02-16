В некогда православной Греции легализовали содомию

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Парламент Греции большинством голосов легализовал так называемые «однополые браки».

Таким образом, Греция стала первой исторически православной страной, прогнувшейся под содомитскую повестку Нового Мирового Порядка, передает корреспондент «ПолитНавгитора».

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За закон о легализации «однополых браков» проголосовали 176 депутатов греческого парламента, против — 76, воздержались двое. При этом теперь извращенцам разрешено официально усыновлять детей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что новый закон «смело положит конец существовавшему серьезному неравенству».

«Люди, которые были невидимы, наконец, станут видимыми вокруг нас, и вместе с ними многие дети, наконец, найдут свое законное место», – заявил греческий премьер.

В ответ православная общественность блокировала здание греческого парламента. Верующие скандировали: «Руки прочь от наших детей!», но их никто не стал слушать.

«Греция – православная страна, и наша традиция такого не позволяет. Мы знаем и уважаем один тип брака: православное венчание. Наша конституция этого тоже не предусматривает, поэтому этот законопроект является антиконституционным и противоречит нашей вере во Христа», – заявил председатель православной партии «Ники» Димитрис Нациос.