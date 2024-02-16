В некогда православной Греции легализовали содомию

Алексей Топоров.  
16.02.2024 21:59
  (Мск) , Афины
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Балканы, Греция, Дзен, ЛГБТ, Общество, Политика, Россия, Скандал


Парламент Греции большинством голосов легализовал так называемые «однополые браки».

Таким образом, Греция стала первой исторически православной страной, прогнувшейся под содомитскую повестку Нового Мирового Порядка, передает корреспондент «ПолитНавгитора».

Парламент Греции большинством голосов легализовал так называемые «однополые браки». Таким образом, Греция стала первой...

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За закон о легализации «однополых браков» проголосовали 176 депутатов греческого парламента, против — 76, воздержались двое. При этом теперь извращенцам разрешено официально усыновлять детей.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что новый закон «смело положит конец существовавшему серьезному неравенству».

«Люди, которые были невидимы, наконец, станут видимыми вокруг нас, и вместе с ними многие дети, наконец, найдут свое законное место», – заявил греческий премьер.

В ответ православная общественность блокировала здание греческого парламента. Верующие скандировали: «Руки прочь от наших детей!», но их никто не стал слушать.

«Греция – православная страна, и наша традиция такого не позволяет. Мы знаем и уважаем один тип брака: православное венчание. Наша конституция этого тоже не предусматривает, поэтому этот законопроект является антиконституционным и противоречит нашей вере во Христа», – заявил председатель православной партии «Ники» Димитрис Нациос.

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