В немецком парламенте категорически отвергли идею присоединения Украины к НАТО

01.10.2021 10:59 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

НАТО должен быть оборонительным альянсом, а не проводить политику расширения на восток.

Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, отвечая на вопрос, как его политсила смотрит на будущее немецкой политики безопасности.

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«Мы не выступаем против НАТО, но хотим, чтобы это был мирный альянс. Мы отвергаем расширение НАТО на восток. В том числе идею присоединить к альянсу Украину. Это не про оборонительный союз. Если НАТО начинает становиться причиной беспорядков и раздоров в мире, то он сам ставит под угрозу вопрос безопасности. Кроме того, АдГ выступает против использования альянса не по назначению, а для реализации геополитических интересов США. Цель НАТО — защищать членов НАТО и ничего больше», – сказал политик.

По его словам, исторически часто немцы и русские поддерживали друг друга.

«Однако мы почему-то прислушиваемся к Вашингтону, хотя нам нужно стать независимыми. Это то, за что выступает АдГ. Мы в Германии всегда много говорим о прошлом, это очень важно для нашей нации. И я считаю, что урок, который мы должны вынести из прошлого, – это налаживание отношений с Россией. Мы вместе должны работать в этом направлении», – резюмировал Нольте.