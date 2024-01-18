В парламенте Германии потребовали не рисковать жизнями немецких солдат в угоду США

Анатолий Лапин.  
18.01.2024 13:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Правительство ФРГ в угоду США загоняет Германию в опасную ситуацию, провоцируя Китай и Россию.

Об этом на заседании Бундестага заявил депутат немецкого парламента, член оппозиционной фракции «Альтернатива для Германии» Ханнес Гнаук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство ФРГ в угоду США загоняет Германию в опасную ситуацию, провоцируя Китай и Россию....

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Политик раскритиковал минобороны и руководство страны, требующих усиления мощи немецкой армии и одновременно ослабляющих ее передачами оружия Украине.

«С одной стороны, вы хотите подготовить нас к войне с Россией, но в то же время вы ослабляете материальное оснащение и боеспособность наших войск. Возникает вопрос – не вы ли на самом деле хотите, чтобы русские вторглись сюда? Иначе трудно объяснить эту противоречивую внешнюю политику крупных провокаций и яркого внутреннего ослабления», – сказал депутат бундестага.

«Одни уже заявляют, что наша свобода должна быть защищена и на Тайване. В этом нет никакой возможности с точки зрения международного права. «АдГ» прямо заявляет – ни немецкому солдату, ни немецкому военно-морскому судну нечего искать в Индотихоокеанском регионе будь то безрассудная провокация против Пекина или даже в качестве комбатанта. Вы рискуете здесь жизнями бесчисленных немецких солдат и мирных жителей в угоду США и другим партнерам по НАТО», – заявил Гнаук.

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