В незаконной кампании против референдума в РФ особо отличились Вашингтон и Брюссель

07.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на многочисленные призывы Москвы к Западу о прекращении вмешательства во внутренние дела РФ, американские и брюссельские высшие должностные лица продолжили деструктивные действия.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, несмотря на наши многочисленные требования прекратить незаконные попытки вмешательства во внутренние дела РФ, евроатлантисты продолжили эту разрушительную для двухсторонних отношений и глобальной стабильности практику – нарушение фундаментальных правовых норм.

В этот раз мы обратили внимание, что представители исполнительной власти Великобритании, Германии и Франции, видимо, учитывая принятое нами решение реагировать на их подрывные действия летом 2019 года, в публичном пространстве действовали значительно осторожнее. Некорректным поведением отметились разве что в Америке и Брюсселе», – отметил Тимохов.

Он добавил, что представителем Госдепа США были допущены некорректные в отношении суверенного государства комментарии.

«Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус поделилась обеспокоенностью, в связи с «попытками российского правительства манипулировать результатами недавнего голосования по конституционным поправкам», в том числе в связи с сообщениями СМИ о «принуждении избирателя, о давлении на противников, ограничения против независимых наблюдателей на голосовании».

Пресс-секретарь отметила, цитирую: «США принципиально против конституционных корректировок, которые открывают возможность для продления властных мандатов, особенно это касается стран, где не были созданы условия для свободных справедливых и демократических процессов». Было бы забавно посмотреть аналогичный комментарий в адрес, скажем, французов или немцем», – сказал Тимохов.

Далее участник пресс-конференции процитировал ряд представителей США, которые высказывают недовольство принятыми поправками в Конституцию России.

«Не менее откровенным в раздаче оценок был председатель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, который в ходе заседаний совета организации в Вене 2 июля выступил с обличительной речью, игнорируя тот факт, что вопрос конституционного строя, организации волеизъявления находится во внутренней компетенции государства.

Американский дипломат сперва продублировал озвученный Ортагос тезис, затем безапелляционно заявил, что США крайне обеспокоены возможным продлением срока пребывания на посту Владимира Владимировича Путина до 2036 года. Прямым текстом.

Гилмор также продвинул мысль о том, что в Вашингтоне принципиально против принятия в основной закон поправок, которые, цитирую: «несправедливо закрепляют пребывание во власти действующего главы государства, особенно в странах, где отсутствует условия проведения свободных и честных выборов», –процитировал Тимохов.