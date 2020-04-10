В «незалежной» нет умельцев, способных впихнуть украиномовную книгу в массы – Добкин

10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Политики, навязывающие обществу украинскую книгу, не в состоянии создать качественный украиноязычный продукт. Поэтому на Украине так и будут отдавать предпочтение русской книге.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший депутат Верховной рады Михаил Добкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все ругают русскую книгу, я имею в виду книгу на русском языке разных писателей – украинских, российских, советских, иностранных… Но никто не может дать качественный продукт на украинском языке. Ну, не читают его, не читают!

Говорят: не будут печатать – не будут читать. Но вот начали печатать – не читают, потом говорят: будет конкуренция из русских, не будут читать, убрали русское всё, осталось украинское – не читают!

Продажа книг на украинском языке не заменила то, что было с продажей книг на русском языке. Просто люди берут и перечитывают, что у них есть или меняются книгами. Ну, не будут они это покупать, не их это!» – заявил Добкин.

«Я не против украинского языка, но если он не заходит в массы – вы неправильно впихиваете невпихуемое, понимаете?» – добавил экс-депутат.