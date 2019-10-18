В “Незалежной” празднуют перемогу – полсотни аэропортов украинизировали Киев

В мире 55 международных аэропортов используют украиноязычное написание столицы Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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Об этом сообщает официальный информационный канал Министерства иностранных дел Украины в Telegram.

“Имеем 55 международных аэропортов в мире, которые используют корректное название нашей столицы”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на украиноязычное название перешли пять международных организаций, включая МАГАТЭ и ЮНЕСКО, Библиотека Конгресса и немецкий справочник по правописанию Duden (#KyjiwKeinKiev!).

Накануне один из самых влиятельных американских изданий – ежедневная газета The Washington Post – официально поменял употреблении название столицы Украины с “Kiev” на “Kyiv” в своих материалах.

А раньше The Wall Street Journal начал писать название украинской столицы в транскрипции на мове.

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за “правильное” написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.