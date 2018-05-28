28.05.2018, Москва, Олег Кравцов

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В Нидерландах продемонстрировали доказательство причастности Украины к уничтожению MH17

В качестве доказательства “причастности России” к уничтожению пассажирского “Боинга” в небе Донбасса были продемонстрированы обломки ракет, стоящих на вооружении ВСУ.

Об этом в “Известиях” пишет военный эксперт Владислав Шурыгин, анализируя опубликованный в Нидерландах отчет следственной группы, в котором говорится, что ЗРК, который сбил Boeing, происходил из 53-й зенитной бригады из Курска.

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“Общественность просто поражена скрупулезностью и тщательностью следователей и тем, насколько доказательно изобличена Россия в этом преступлении. Вот только одна маленькая несостыковка! «Следователи» вынесли на сцену не обломки ракеты 9М38 ЗРК «Бук-М1», которая, как установлено, сбила Boeing над Донбассом, а обломки ракеты 9М79 тактического ракетного комплекса «Точка». Если быть точным, то двигательную его часть!

То есть нидерландские следователи с умным видом представили международному сообществу в качестве «неопровержимого доказательства» вместо обломков ракеты «земля-воздух», обломки ракеты «земля-земля». Причем вполне очевидно украинской! Потому как у ополченцев никогда на вооружение таковой не было и никогда она ими не применялась. И данные обломки, если и доказательство преступления, то преступления ВСУ, которые такими комплексами стреляли по густонаселенным городам Донбасса”, – обращает внимание эксперт.