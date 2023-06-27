В Нидерландах требуют положить конец вооружению Украины

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Иван Самойлов В нидерландской столице Амстердам прошла конференция под названием «Остановим НАТО: остановим третью мировую войну», участники которой потребовали прекратить поставки оружия Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает The Duran.

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В мероприятии, организатором которого выступил «Центр международного сопротивления», принял участие ряд видных политических и общественных деятелей., среди которых: лидер нидерландского движения Vredesmars Петра Петраксиз, историк-архивист Георг Янсен, дипломат, главный редактор газеты De Andere Krant Меделийн Клинкхамер, представитель Афинского института Достоевского Димитар Писарри, руководитель молодёжной секции Баптистской Евангелической церкви, видный участник движения пацифистов Макс Берг, руководитель Роттердамского отделения организации «Альтернатива» Натали Ворц, предприниматель и разработчик IT-продуктов Андрю ван Делфт и другие.

В ходе дискуссии выступающие обратили внимание, что официальные нидерландские СМИ занимают антироссийскую позицию, но при этом умалчивают, что НАТО поставил на Украину тонны летального оружия и направил множество американских советников за последние восемь лет.

По словам нидерландский лидеров общественного мнения, после Майдана в 2014 году «США помогли фашистским силам бездумно атаковать пророссийские силы на территории Донбасса».

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«Эта война продолжится, если США не прекратят агрессивные военные действия, на нашей границе. Разрушительная война в Украине и в России может стать началом более широкой мировой войны за утверждение тотальной гегемонии США над остальным миром», – говорится в резолюции мероприятия.

Резюмируя, Макс Берг подчеркнул, что «рабочие и угнетённые народы в Европе» не хотят войны – ее хотят лишь политики в Вашингтоне, которые зарабатывают на ней колоссальные средства.

По итогам конференции ее участники приняли решение о направлении петиции к правительству королевства и Еврокомиссию с требованием прекратить поставки оружия Украине в интересах Вашингтона.

В противном случае, убеждены нидерландцы, это приведет к Третьей мировой ядерной войне. Кроме того, собравшиеся учредили организационный комитет для проведения ежемесячных акций протеста и попросили здравые политические и общественные силы Нидерландов и Европы поддержать их в борьбе за мир и справедливость.