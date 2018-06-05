05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Николаеве для ВСУ отремонтировали самолет-разведчик

Николаевский авиаремонтный завод “НАРП” досрочно передал очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР Воздушным силам Вооруженных сил Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается на сайте “Укроборонпрома”.

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“Специалистами предприятия осуществлен средний ремонт самолета, в ходе которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена. После этого отремонтированный Су-24МР прошел успешные летные испытания в присутствии представителей Воздушных сил ВСУ и был принят украинскими летчиками”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Су-24МР уже выполнил перелет к основному месту базирования и уже усилил обороноспособность ВСУ.

Су-24МР – сверхзвуковой самолет-разведчик, который может проводить глубокую разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Он оснащен радиолокационной станцией боковым обзором, который позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высокой разрешительной способностью, системами фиксации облучения РЛС и датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

Кроме того, “НАРП” в сотрудничестве с другими предприятиями “Укроборонпрома” также проводит работу по разработке модернизации Су-24МР – для его оснащения новой авионикой, системами связи и разведывательной аппаратурой.