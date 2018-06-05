|720 просмотров
В Николаеве двое пьяных морпехов избили волонтера ВСУ
Вчера в на железнодорожном вокзале Николаева двое пьяных морских пехотинцев избили волонтера, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
“Вчера, в г. Николаеве, на одном из Волонтерских постов на железнодорожном вокзале, два военнослужащих, во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили схватку с дежурным Волонтерского поста, в ходе которого пострадало гражданское лицо”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, по факту данного правонарушения, назначено служебное расследование. Информацию о нарушителях предоставлено в ВСП Николаева, и Национальной полиции.
“Правонарушители понесут весь груз ответственности, в соответствии с действующим законодательством. В рамках дисциплинарного воздействия, командиром части, на правонарушителей наложено взыскание “Освобождение от военной службы по служебному несоответствию”, которое реализуется в ближайшее время”, – отметили в бригаде.
Метки: ВСУ, избиение волонтера, Морпехи, Николаев
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.