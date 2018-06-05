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05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Общество, Происшествия, Скандал, Спецслужбы, Украина

В Николаеве двое пьяных морпехов избили волонтера ВСУ


Вчера в на железнодорожном вокзале Николаева двое пьяных морских пехотинцев избили волонтера, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

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“Вчера, в г. Николаеве, на одном из Волонтерских постов на железнодорожном вокзале, два военнослужащих, во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили схватку с дежурным Волонтерского поста, в ходе которого пострадало гражданское лицо”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту данного правонарушения, назначено служебное расследование. Информацию о нарушителях предоставлено в ВСП Николаева, и Национальной полиции.

“Правонарушители понесут весь груз ответственности, в соответствии с действующим законодательством. В рамках дисциплинарного воздействия, командиром части, на правонарушителей наложено взыскание “Освобождение от военной службы по служебному несоответствию”, которое реализуется в ближайшее время”, – отметили в бригаде.

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