В Николаеве криминальный авторитет получил пулю в челюсть, позвоночник и шею

06.04.2020, Николаев, Юрий Коваленко

В Николаеве возле бизнес-центра «Техноконтракт», расположенном на проспекте Центральном, произошло покушение на бизнесмена Михаила Титова, который известен в криминальных кругах по прозвищу «Мультик»

Об этом сообщили в информационном агентстве «Преступности.Нет», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пуля калибра 7,62 попала Михаилу Титову в шею, возле уха, отрикошетила от позвоночника и раздробила часть нижней челюсти. Ранение привело к большой кровопотере и повреждению спинного мозга. Предположительно стреляли из карабина. Стрелявший с места происшествия скрылся.

«Повреждения могли быть намного более серьезными, но из-за рикошета их не случилось. Полагают, что иначе были бы повреждения пищевода, трахеи и бронхов», – говорится в сообщении.

В издании подчеркнули, что пострадавшего сразу же отвезли в БСМП, где его экстренно прооперировали. В больницу он был доставлен в состоянии геморрагического шока с давлением 80. Врачам удалось стабилизировать состояние. Главной опасностью для пострадавшего в настоявшее время является очень большая кровопотеря – в результате ранения Михаил Титов потерял более двух литров крови.

На данный момент на месте продолжаются следственные действия, присутствует большое количество людей – полиции в форме и в штатском. Некоторые правоохранители вооружены автоматами. Следователи проводят опрос охранников территории и сотрудников бизнес-центра, которые могли стать свидетелями случившегося.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 («Покушение на умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.