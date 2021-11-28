В Николаеве появится скульптура Евромайдана – термос и матюгальник

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Новости Украины

В центре Николаева, на «месте силы», где в 2013 году начались первые митинги Евромайдана, установят символическую скульптурную композицию в виде термоса и громкоговорителя.

Об этом сообщает официальный сайт Николаевского горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновники рапортуют, что накануне первый зам городского головы Виталий Луков провёл специальную встречу с подчиненными, чтобы обсудить предстоящую установку композиции на углу улицы Адмиральской и Ингульского спуска, где в 2013 году начала собираться местная группа поддержки государственного переворота.

«Наша идея – символически изобразить атрибуты Николаевского майдана, при этом не нарушая архитектурный ансамбль этого места… Мы хотим увековечить место силы украинского Николаева, придерживаясь минимализма в художественном направлении», – сказал автор будущего памятника Никита Плеханов.

Луков поддержал идею – в ближайшее время предстоит утверждение эскиза.