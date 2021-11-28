В Николаеве появится скульптура Евромайдана – термос и матюгальник

28.11.2021  02:22 (Мск), Николаев,
Игорь Шаповалов.  
Просмотров:
 
Д.Б., Николаев, Украина
Новости Украины

В центре Николаева, на «месте силы», где в 2013 году начались первые митинги Евромайдана, установят символическую скульптурную композицию в виде термоса и громкоговорителя.

Об этом сообщает официальный сайт Николаевского горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Чиновники рапортуют, что накануне первый зам городского головы Виталий Луков провёл специальную встречу с подчиненными, чтобы обсудить предстоящую установку композиции на углу улицы Адмиральской и Ингульского спуска, где в 2013 году начала собираться местная группа поддержки государственного переворота.

«Наша идея – символически изобразить атрибуты Николаевского майдана, при этом не нарушая архитектурный ансамбль этого места… Мы хотим увековечить место силы украинского Николаева, придерживаясь минимализма в художественном направлении», – сказал автор будущего памятника Никита Плеханов.

Луков поддержал идею – в ближайшее время предстоит утверждение эскиза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть