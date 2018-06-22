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В Николаеве СБУ аоестовала известного скульптора- чтобы было на кого менять пленных украинских террористов
В Николаеве арестован художник-скульптор Дмитрий Кореновский.
Он – автор памятника Суворову и бюста создателя ВДВ Маргелова, которые стоят в городе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщила на своей страничке в соцсети глава Украинского союза политэмигрантов и политзаключенных Лариса Шеслер.
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По ее данным, арестованного скульптора увезли в Киев в тюрьму СБУ.
“Понятно, он стал жертвой очередной комбинации, разыгранной в рамках борьбы с социальным и политическим недовольством.
Художника обвиняют ни много ни мало в том, что он является резидентом ГРУ, и через различные мессенджеры через «установленную особу» передавал суперсекретные сведения прямо в штаб агрессора”, – пишет Лариса Шеслер.
По ее словам, знакомые Кореновского “характеризуют, как чрезвычайно простодушного и прямого человека”. Лариса Шеслер также выразила уверенность, что агенты СБУ “ему просто подсунули провокатора, который сам состряпал из разговоров с художником “доказательную базу”.
“После истории с Бабченко понятно, что самые гнусные методы являются сутью работы СБУ”, – резюмировала Лариса Шеслер, по словам которой “СБУшники набирают фонд для проведения «культурного обмена» – Сенцова на абсолютно непричастных людей.
Людей, виноватых только в том, что для них имена не Бандеры и Шухевича, а Суворова и Маргелова, являются дорогими душе”.
Спасибо!
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