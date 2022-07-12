В Николаеве СБУ накрыла организаторов незаконной переправки за границу уклонистов от мобилизации

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Новости Украины

В Николаевской области задержали организатора канала незаконной переправки уклонистов от мобилизации через государственную границу.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского управления СБУ.

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Сообщается, что задержание состоялось при передаче второй части денежных средств в размере 45 тысяч гривен за полный пакет поддельных документов.

Оперативники спецслужбы обьявили, что организатором незаконной схемы является местный житель Николаева, один из бывших членов местной организованной преступной группировки, который за денежное вознаграждение в размере 3500 долларов, и с помощью своих сообщников за границей, производил поддельные документы, и обещал уклонистам беспрепятственно пересечь государственную границу.

«Правоохранители задокументировали факт получения им денежного вознаграждения в размере 1 тысячи долларов за фиктивный документ о трудоустройстве в иностранную фирму, на второй попытке злоумышленника задержали с поличным», – говорится в сообщении.

В настоящее время организатор схемы переправки уклонистов за границу задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что после введения запрета на выезд военнообязанных из страны, нелегальная переправка в соседние страны мужчин, не желающих идти по мобилизации в ВСУ давно стала в тыловых областях Украины налаженным бизнесом с миллионными оборотами. Тысячи украинцев готовы платить немалые суммы лиь бы не оказаться пушечным мясом на фронте.