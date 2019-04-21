В Николаеве вооруженные люди попытались сорвать выборы

21.04.2019, Николаев, Владимир Гладков

В Николаеве возле избирательного участка была задержана группа вооруженных людей спортивного телосложения.

Об этом сообщили на странице в Facebook «Охрана правопорядка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У одного задержанного при себе был автомат марки «Сайга-20», газовые баллончики, тактическая форма. Все якобы работники охранных фирм, но в показаниях путаются. Есть предположения что группа не вся. Где-то в городе есть ещё часть людей. Предварительно до десяти человек спортивной внешности, с сумками», – говорится в сообщении.

Активисты из «Охраны правопорядка» предположили, что целью задержанных была попытка сорвать избирательный процесс.